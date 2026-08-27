Domenica ore 21.30 piazza Nuova il racconto degli esperti di Conero Birdwatching delle “Ali di Passaggio” sul Conero

SIROLO – Il Festival del Parco 2026 ha previsto anche quest’anno il variegato cartellone delle iniziative realizzate in collaborazione con le amministrazioni comunali prevedendo appuntamenti tutti gratuiti nell’ambito del programma “Serate Natura”, eventi formativi e informativi dedicati alla divulgazione delle bellezze del Parco del Conero che si snoda tra Numana e Sirolo con la presenza di illustri relatori.

Il titolo dell’ultimo evento gratuito stagionale in programma Domenica 30 agosto ore 21.30 a Piazza Nuova di Numana è “Ali di Passaggio”.

Dopo i saluti introduttivi del Presidente Luigi Conte interverranno gli esperti di Conero Birdwatching partner del Parco del Conero nell’attività di monitoraggio dei rapaci, in particolare il falco pellegrino ma non solo.

Si tratta di una serata che sarà un viaggio affascinante attraverso la ultratrentennale esperienza di osservazione e censimento dei migratori di passaggio sul Conero, strumento essenziale per comprendere anche come i cambiamenti climatici influenzino la vita di questi meravigliosi volatili. Grazie alla passione e alla competenza di Marco Borioni già negli anni ’80 si osservò la presenza del falco pellegrino, il fondatore del Parco del Conero. Da allora, molti volontari proseguono il suo lavoro dalla postazione presso la Gradina del Poggio dove l’Ente Paco nel 2023 ha installato un pannello dedicato al ricordo dello stesso Marco Borioni.

Tutte le informazioni relative al Festival del Parco 2026 sono disponibili sul sito www, parcodelconero.org sul Giornale del Parco On line, presso il Centro Visite del Parco del Conero in via Peschiera 30 a Sirolo e sui profili social ufficiali.