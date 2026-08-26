Conoscere i funghi significa conoscere il bosco e imparare a vivere la montagna con maggiore consapevolezza, prudenza e rispetto. È questo il messaggio al centro della presentazione del volume “I Funghi – Guida al riconoscimento – Manuale pratico”, presentato ieri, martedì 25 agosto, nella Sala degli Archi dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione.

Il manuale è stato scritto dai micologi Alberto Mandozzi e Marco Monaldi, con la collaborazione dell’agronomo dell’Unione Montana Stefano Citaroni, ed è stato realizzato e curato dal Servizio Agricoltura e Foreste dell’ente. La pubblicazione è stata finanziata con risorse proprie dell’Unione Montana, che ne sostiene i costi e ne prevede la distribuzione gratuita ai residenti dei Comuni dell’ente chiamati a sostenere il test previsto dalla normativa per ottenere l’abilitazione alla raccolta dei funghi.

L’obiettivo è soprattutto pratico: offrire a chi deve affrontare la prova uno strumento di studio e consultazione utile a conoscere e riconoscere le diverse specie, acquisendo le nozioni fondamentali per una raccolta sicura e responsabile.

La disciplina di riferimento è la Legge regionale Marche 28 luglio 2022, n. 18, “Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei”, nella sua formulazione vigente, aggiornata dalla Legge regionale 10 agosto 2026, n. 10. La normativa prevede l’abilitazione alla raccolta e il superamento di un apposito test secondo le modalità stabilite dalla Regione.

Il volume affronta quindi i principali argomenti utili alla preparazione della prova: dal riconoscimento delle specie agli elementi fondamentali di micologia, dalla prevenzione delle intossicazioni alle norme che regolano la raccolta, fino ai principi di tutela dell’ambiente.

Un investimento sulla formazione che punta innanzitutto alla sicurezza. Nei boschi, infatti, accanto alle specie commestibili sono presenti funghi non commestibili, tossici e velenosi e un errore nell’identificazione può provocare conseguenze anche gravi. La conoscenza diventa così il primo strumento di prevenzione, insieme al rispetto delle regole e dell’ambiente.

«Abbiamo voluto realizzare questo manuale perché la sicurezza comincia dalla conoscenza – sottolinea Giuseppe Amici, presidente di UNCEM Marche e presidente dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione –. Il test previsto dalla normativa regionale non deve essere considerato un semplice adempimento burocratico, ma un passaggio fondamentale per acquisire le conoscenze necessarie a raccogliere funghi in modo consapevole e sicuro».

«Per questo – aggiunge Amici – abbiamo investito risorse dell’Unione Montana per realizzare e distribuire gratuitamente questo volume a coloro che devono sostenere l’esame previsto dalla legge. Vogliamo offrire uno strumento concreto per prepararsi all’abilitazione e, allo stesso tempo, contribuire a diffondere una cultura della montagna fondata sulla conoscenza, sulla prudenza e sul rispetto del patrimonio naturale».

Alla presentazione è intervenuto anche il consigliere regionale Andrea Maria Antonini, presidente della Commissione consiliare competente, tra gli altri ambiti, per sviluppo economico, formazione professionale, agricoltura, foreste e sviluppo della montagna.

«La conoscenza è una delle condizioni fondamentali per costruire sviluppo nelle aree interne – dichiara Antonini –. Il patrimonio forestale, agricolo e naturale delle Marche è una risorsa da tutelare, ma anche da valorizzare attraverso una fruizione consapevole. Un’iniziativa come questa mette insieme formazione, sicurezza e valorizzazione del territorio».

«Formare significa rendere le persone più consapevoli e, allo stesso tempo, rafforzare la capacità delle comunità di custodire le proprie risorse – prosegue Antonini –. La montagna non è soltanto un patrimonio ambientale, ma un elemento di identità e una possibile leva di sviluppo per le nostre aree interne».

Come ottenere il manuale:

Il volume sarà distribuito gratuitamente ai residenti nei Comuni dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione che devono sostenere il test previsto dalla legge per conseguire l’abilitazione alla raccolta dei funghi.

Possono richiederlo i residenti di Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Castignano, Comunanza, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione e Venarotta.

Per ottenere una copia è necessario inviare una richiesta scritta all’indirizzo infoposta@umtronto.it. Il volume potrà successivamente essere ritirato presso la sede dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione, in via della Cartiera 1, ad Ascoli Piceno.

Un progetto che mette insieme formazione, sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione della montagna, con l’obiettivo di rendere la conoscenza uno strumento concreto per una fruizione più consapevole delle aree interne.