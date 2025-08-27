APIRO – La Conferenza Regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del nuovo Distaccamento Caserma dei Vigili del Fuoco nel comune di Apiro (Mc), in attuazione dell’ordinanza commissariale numero 137 del 2023. L’intervento, finanziato con fondi della Camera dei Deputati e rientrante nel Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma, prevede un investimento complessivo di 3.680.000 euro.



«Con l’approvazione da parte della Conferenza si apre ora la fase di progettazione esecutiva che precede la successiva realizzazione dell’opera – spiega il commissario alla ricostruzione-. Essa rappresenta un importante passo avanti nella ricostruzione post-sisma e nel rafforzamento delle infrastrutture di protezione civile nel territorio. Ringrazio per il lavoro costante il Comune, l’Ufficio Speciale Ricostruzione e la Regione Marche».



Il progetto è finalizzato alla delocalizzazione di due strutture danneggiate dagli eventi sismici del 2016/2017: il Centro Operativo Comunale e il distaccamento dei Vigili del Fuoco.

L’area individuata per la nuova costruzione si trova in via Borgo Trento, attualmente occupata da un campo sportivo. La nuova caserma sarà un edificio strategico sviluppato su tre livelli, con spazi dedicati sia ai Vigili del Fuoco che al Coc, e dotato di impianti fotovoltaici, aree di addestramento, parcheggi drenanti e una zona per l’atterraggio di elicotteri. Particolare attenzione è stata riservata alla compatibilità paesaggistica con la vicina Chiesa di Santa Felicita, bene tutelato.