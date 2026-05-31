FIASTRA – Livello del lago di Fiastra più basso di circa otto metri per lavori di manutenzione programmati sulla diga del Fiastrone ed ecco che riaffiora il vecchio ponte. È uno spettacolo insolito e suggestivo, quello che si para davanti agli occhi di visitatori e turisti che in questi giorni possono dunque ammirare i resti dell’antico borgo di San Lorenzo al Fiume con il caratteristico ponticello normalmente sommerso dall’acqua dell’invaso.

Quanto agli interventi alla diga del Fiastrone, l’amministrazione informa che sono lavori propedeutici “al risanamento e al miglioramento strutturale dell’infrastruttura, con operazioni mirate anche all’impermeabilizzazione della struttura stessa, rese possibili proprio dall’abbassamento controllato del livello dell’invaso. Le attività di manutenzione sono state programmate nel periodo primaverile, quando è più agevole operare in condizioni di minore invaso”. Il Comune rassicura e spiega che, salvo imprevisti, entro la fine di giugno inizierà il progressivo riempimento del lago, con il ritorno graduale alle condizioni ordinarie. Nonostante il livello più basso, il lago però resta pienamente fruibile. È infatti possibile continuare a praticare pesca, balneazione, canoa, sport acquatici e attività all’aria aperta.