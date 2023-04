CAMERINO – Schianto tra una moto e un camion a Camerino, morto un motociclista. È la quarta vittima in meno di una settimana in provincia, la terza sulle strade dell’entroterra.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13,45 di questa mattina lungo la statale 256, all’incirca in un tratto in curva dove ci sono i container dell’università. A perdere la vita un uomo che si è scontrato con la sua moto con un camion. Sul posto sono stati immediati i soccorsi prestati dal 118. Per il motociclista non c’è stato niente da fare. In corso gli accertamenti per ricostruire l’incidente.

E’ il quarto incidente con la moto dal 21 aprile in cui c’è una vittima. Nel primo aveva perso la vita un 62enne originario di Ancona, Massimo Aquilianti, che si era scontrato con un amico con cui stava facendo un giro. L’incidente era avvenuto sulla Muccese, a Camerino. Il giorno dopo aveva perso la vita, a Valfornace, un 40enne, Vinicio Aristei, originario di Foligno. La sera stessa c’era stato un grave incidente in superstrada, all’altezza di Morrovalle, in cui ha perso la vita Marco Staffolani, 44 anni, di Petriolo, che si è spento ieri dopo 4 giorni di ricovero.