Un incontro fugace, ma carico di emozione e significato. Ci ha scritto una nostra carissima telespettatrice, che lunedì ha conosciuto una ragazza in quel momento in difficoltà. L’ha aiutata, l’ha ascoltata, si è sentita coinvolta nella sua storia personale. Ora vorrebbe stringere amicizia con lei. Solo che non ha contatti. Così le dedica attraverso èTV un pensiero e un appello:

“Nel pomeriggio di lunedì 25 aprile alle ore 17 circa, durante la Festa dei Folli nel borgo di Corinaldo davanti al Santuario di S. Maria Goretti, ho scambiato per 5 minuti alcune parole con una bella ragazza di 30 anni circa con i capelli scuri. Lei era appena uscita dal Santuario e si sentiva male quindi io le ho ceduto il mio posto nella panchina per farla riprendere e mi ha detto che aveva molta sete. Così le ho consigliato di andare a bere subito perché si era sicuramente disidratata (io purtroppo non avevo acqua in borsa) visto che era in compagnia di un ragazzo. In questo breve dialogo mi ha confidato alcuni suoi episodi molto intimi e mi ha lasciato di sasso essendo una persona sconosciuta. Le ho augurato tantissima fortuna e ci siamo salutate. Non so neanche il suo nome ma confesso che siccome sono particolarmente sensibile mi ha scosso parecchio e vorrei sapere come sta visto che era molto provata. Mi appello a voi di Etv sperando di riuscire a trovarla”.

Chi avesse informazioni utili, può contattare la nostra redazione via mail a mauriziosocci@gmail.com