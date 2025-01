Ancora vento forte sulla nostra regione e nella giornata di domani, 28 gennaio, si passa da allerta gialla ad arancione, questo a partire dal pomeriggio.



Non verrà interessato solamente l’entroterra, come sta avvenendo in queste ore, ma anche la costa, fatta eccezione per le località del Piceno, dove l’allerta resta gialla.



“Dal tardo pomeriggio odierno – spiega il bollettino emesso dal Servizio Meteo della Protezione Civile Regionale – intensificazione della ventilazione sud occidentale anche nelle aree basso collinari e costiere, con raffiche fino a burrasca, burrasca forte o tempesta nell’entroterra”.



Domani sempre nell’entroterra, fino alla tarda mattinata e dal pomeriggio, le forti soffiate ventose arriveranno fino a tempesta violenta o uragano nelle zone alto collinari e montane e fino a tempesta nella porzione collinare mentre nelle località costiere del Pesarese e dell’Anconetano le raffiche raggiungeranno il grado di burrasca o burrasca forte.