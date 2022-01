ASCOLI PICENO – Grave incidente sulla Ascoli Mare lungo la corsia che conduce a San Benedetto tra l’area di servizio di Marino del Tronto e la vicina uscita di Maltignano. Un uomo è rimasto gravemente ferito , i soccorritori del 118 hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’uomo è stato trasportate in gravissime condizioni al Torrette. Ancora in corso gli accertamenti sul posto per chiarire le cause dell’incidente.

IN AGGIORNAMENTO