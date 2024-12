"Resta l'interrogativo su quanto accaduto, sulla sicurezza non si può transigere".Così il sindaco di Ancona Daniele Silvetti sull'incidente in cui è rimasta coinvolta, la sera di Natale, una 27enne peruviana in Piazza Pertini. La giovane è caduta dopo dalla giostra a palla del luna park natalizio, forse per la rottura di alcune cinghie di sicurezza che dovevano trattenerla a bordo. La giovane che era stata subito trasferita Rossa in ospedale, con un codice rosso, per le cure del caso, fortunatamente è stata dimessa la mattina seguente all'incidente. In seguito agli accertamenti le sue condizioni non sono risultate gravi e, anzi, la giovane è stata dimessa dall'ospedale e sta bene. Sull'episodio, avvenuto intorno alle 18, sta svolgendo indagini la polizia locale. Il gioco è tutt'ora chiuso e sequestrato.