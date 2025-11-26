VALLEFOGLIA – Grave infortunio sul lavoro questa mattina intorno alle 8,30 a Vallefoglia in una azienda che lavora il vetro.

Un’operaia è rimasta accidentalmente ferita durante le operazioni di scarico di un bancale. Immediata la richiesta di soccorso con l’eliambulanza che è atterrata in uno spazio vicino all’azienda e ha portato l’operaia all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Nell’impatto la donna riportato un trauma importante e diverse fratture a un braccio e a una gamba, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita