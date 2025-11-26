SAN BENEDETTO – Un uomo di 75 anni è morto nella serata di oggi dopo essere stato investito da un camion in manovra nella zona del Centro Agroalimentare di San Benedetto del Tronto. L’automezzo si stava spostando in retromarcia e l’autista non si è avveduto della persona che era presente nello spazio di manovra: l’uomo è stato investito e travolto con le ruote del mezzo pesante.

Immediatamente è stato richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno tentato tutte le manovre di rianimazione. Purtroppo, però, le lesioni riportate dall’anziano erano troppo gravi e ormai irreversibili, per cui nulla è stato potuto per salvargli la vita.

Sul posto sono giunti anche il medico legale che ha constatato il decesso dandone comunicazione alla Procura di Ascoli e i carabinieri della stazione di San Benedetto del Tronto che hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro costato la vita al 75enne.