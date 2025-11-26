ANCONA – Il femminicidio di Anastasiia avvenuto a Fano il 13 novembre 2022. La Corte d’Appello di Ancona ha confermato l’ergastolo per l’ex marito Moustafa Alashri ribadendo così interamente la condanna di primo grado per il 43enne reo confesso dell’omicidio.

Alashri uccise Anastasiia con circa trenta coltellate, prima di darsi alla fuga. L’uomo fu individuato e arrestato alla stazione di Bologna. La difesa ha già annunciato il ricorso in Cassazione. Le motivazioni della sentenza d’appello saranno depositate entro novanta giorni.