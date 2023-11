ANCONA – Un anno accanto alle Donne vittime di violenza domestica e atti persecutori. Ecco i numeri resi noti dalla Questura di Ancona sulla lotta alla violenza di genere.



Sono 26 gli Ammonimenti del Questore Capocasa negli ultimi 10 mesi ( dati aggiornati al 31 ottobre). Si tratta di provvedimenti emessi in ottica di prevenzione, al primo sintomo di pericolo.



“Un anno – spiega il Questore – fatto di ascolto, colloqui, istruttorie dell’ufficio, misure di prevenzione, insieme alle Donne e per le Donne che si sono rivolte alla Polizia di Stato e alle altre Forze dell’Ordine”



Storie diverse quelle raccontate e prese in carico dalla Questura: la donna 40enne maltrattata dal proprio compagno, la giovane studentessa che non riesce a liberarsi dall’ex fidanzato, la commessa trentenne perseguitata dall’ex datore lavoro, il figlio che molesta madre e sorella per avere soldi. Tutte storie di quotidiana sofferenza sconfitta dal desiderio di reagire di donne forti che decidono di riprendere in mano la loro vita e di uomini che comprendono il disvalore delle loro condotte e cessano di commettere atti pericolosi per l’integrità delle vittime. Nessuna recidiva registrata in un anno, fa sapere la Questura.



La Polizia rammenta che chiedere aiuto è semplice: basta scrivere una richiesta al Questore, descrivendo i fatti.

Solo questo per fare partire l’istruttoria dell’Anticrimine.



“Siamo consapevoli che queste sono battaglie complesse che vanno combattute ogni giorno e non a intermittenza – conclude il questore – il percorso è lungo ma se lo facciamo insieme con la stessa intensità, lo stesso impegno , lo stesso coinvolgimento emotivo, l’eliminazione della violenza contro le donne passerà da ambizioso proposito a una realtà concreta”.