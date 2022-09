“Sono ancora in attesa del quadro definitivo degli eletti ma la prima impressione è quella di un risultato storico per la coalizione di centrodestra nelle Marche – questo il commento del governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli dopo il voto del 25 settembre – un risultato che conferma in maniera netta, chiara ed inequivocabile anche l’apprezzamento e la fiducia per il lavoro iniziato nel 2020, che oggi si rafforzerà con una folta rappresentanza marchigiana in Parlamento. Continuiamo a lavorare nella certezza che le azioni messe in campo saranno sempre più palesi e chiare a tutti. Le elezioni Politiche non sono completamente sovrapponibili alle regionali ma l’indicazione che emerge ci rafforza nella consapevolezza di quanto stiamo costruendo.”