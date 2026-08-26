ANCONA – Prosegue l’attività di controllo del territorio della Polizia locale di Ancona che, attraverso le telecamere di sorveglianza, installate dall’amministrazione comunale, è riuscita ad individuare la responsabile dell’imbrattamento dell’ex Cobianchi di piazza Roma, nella parte che affaccia sull’area mercatale. I filmati hanno permesso di immortalare una donna di 32 anni, residente fuori città, mentre con un pennarello di colore nero scriveva la frase “In quell’infinitesima parte ci sono io…@”. Probabilmente una dedica amorosa, ancora oggi ben visibile. Gli agenti stanno verificando, attraverso gli uffici comunali, se la scritta abbia danneggiato il bene o si tratti di un imbrattamento, questo determinabile solo in relazione al tipo di marmo di cui è costituita la parte interessata dall’evento e se l’inchiostro lo abbia o meno penetrato. Ad ogni modo, l’investimento sulla videosorveglianza, si è dimostrato vincente, permettendo agli operatori della squadra antidegrado di identificare l’autrice del gesto in tempi rapidi.