FOSSOMBRONE – È la giornata del dolore a Fossombrone, dove l’intera comunità si è stretta accanto ai familiari di Marina Luzi, 40 anni, uccisa ieri mattina nella casa di via Pirandello dal cognato 47enne, Andrea Marchionni.

“Il sindaco Massimo Berloni e l’Amministrazione comunale intendono manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della città per il grave fatto che ha portato alla perdita della cara Marina Luzi, proclamando il lutto cittadino”. Stamattina è stata emessa l’ordinanza sindacale.

Secondo le ricostruzioni, Marchionni è sceso nell’appartamento sottostante nella casa di campagna dove vivevano le due famiglie, quella di Andrea e sua madre, sopra, e quella di Enrico – suo fratello -, sua moglie Marina, la vittima, e la loro bimba di due anni. Il 47enne, ex falegname e oggi disoccupato, ha esploso un colpo di pistola alla testa alla donna, non lasciandole scampo. Quindi, riponendo l’arma da fuoco in una scatola, ha raggiunto a due chilometri di distanza la caserma dei carabinieri di Fossombrone, confessando il femminicidio.

Nel frattempo, Enrico, che si trovava in giardino con la figlia, sentendo quel trambusto si sarebbe recato di corsa verso l’interno della casa, dove ha trovato la moglie esanime a terra. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma purtroppo non c’era più nulla da fare. Sul posto, oltre al 118, si sono portate numerose pattuglie dei carabinieri, mentre il reo confesso omicida è stato trasferito nel carcere di Villa Fastiggi, a Pesaro.

Ignoto, al momento, il movente dell’omicidio: si parla di rapporti tesi, seppure da Andrea Marchionni non sarebbero mai emersi in precedenza segnali di pericolosità sociale. Fino alla tragedia che si è consumata ieri poco dopo le 11. Un dramma cui gli inquirenti proveranno a dare risposta, nello choc generale di Fossombrone per la perdita della conosciutissima Marina Luzi. Moglie, mamma e geometra nella vita di tutti giorni.