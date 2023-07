MARCHE – Dopo una decina di giorni nella morsa di Caronte, tra caldo torrido e ondate da paura, le temperature scendono di qualche grado e con esse si torna finalmente a respirare nelle Marche. Il livello rosso ha lasciato spazio ad un livello verde che viene stabilito quando “sono previste condizioni meteorologiche non associate a rischio per la salute della popolazione”.

E in effetti, le temperature previste per le 14 di oggi, mercoledì 26 luglio, sono calde sì, ma non certo infuocate. Si parte dai 26 gradi di Ancona e Pesaro, per arrivare ai 29 di Ascoli Piceno, quindi i 28 di Fermo e Macerata. Domani e dopodomani la colonnina di mercurio potrebbe risalire verso l’alto, ma sempre in un quadro che – al momento – non desta particolari preoccupazioni, seppure alcune città potrebbero tornare in “giallo”. Il nuovo bollettino sulle ondate di calore è stato pubblicato in data odierna alle 11.30 circa, dal Centro funzionale multirischi del Dipartimento di Protezione civile e sicurezza del territorio.

Per un caldo che si attenua, resta tuttavia in vigore il messaggio di “allertamento” diramato ieri dalla stessa Protezione civile marchigiana, in merito a temporali – criticità gialla, dunque ordinaria – per oggi. Nella prima parte, i rovesci “anche di forte intensità” potrebbero interessare “la zona basso collinare e costiera”. Nel pomeriggio “saranno possibili fenomeni di minore intensità nelle zone alto collinari e montane meridionali”.