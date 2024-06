«È nato il dolce di Pieve Torina, che mette insieme i prodotti più preziosi del territorio, tartufo, noci, ricotta, miele. Si chiama… Torinetta». È il sindaco Alessandro Gentilucci a presentare la nuova iniziativa del comune dell’alto maceratese sul fronte gastronomico, realizzata in collaborazione con il panificio Fronzi.

«L’ispirazione» prosegue Gentilucci «ci è venuta camminando lungo il sentiero delle acque, in uno scenario di straordinaria bellezza dominato dallo scorrere limpido del torrente. Abbiamo cercato di trasformare tutto questo in gusto». Ne è nato un dolce al tartufo che domenica è stato presentato al pubblico in occasione della festa del solstizio d’estate. «L’abbiamo realizzato in una modalità che meglio consente di valorizzare gli ingredienti principali» sottolinea Cristina Pascoli, titolare del panificio Fronzi. «Dopo diverse prove, finalmente abbiamo trovato l’equilibrio giusto». La “Torinetta” si appresta, dunque, a diventare un nuovo buon motivo per scoprire Pieve Torina e il suo territorio: «Sono certo» conclude il sindaco «che questo dolce ci farà conoscere e apprezzare da tante persone perché dentro c’è la passione, i nostri migliori prodotti, la maestria artigiana ma, soprattutto, tanto cuore pievetorinese».