ANCONA – Dopo aver accusato un pesante stato di spossatezza, ieri mattina, il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ha avuto bisogno di ricorrere alle cure dell’ospedale a Torrette di Ancona, anticipando di fatto in Cardiologia alcuni accertamenti che aveva già programmato.

Il primo cittadino si è recato così al Pronto soccorso per poi essere visitato in Cardiologia, e ha trascorso la notte in ospedale.



Un malessere quello accusato dal sindaco, forse legato ad un prolungato periodo di forte stress e pressioni per i vari impegni in Comune con questioni legate alla città tra cui quella che riguarda le vicende dell’Us Ancona Calcio.



“Le condizioni di salute del sindaco, Daniele Silvetti sono buone e confortanti. – scrive in una nota il Comune – Dopo una serie di accertamenti già calendarizzati è stato consigliato al primo cittadino di Ancona qualche giorno di riposo. Continuerà a seguire le questioni più impellenti, – prosegue la nota – tra cui l’Ancona Calcio, e le scadenze amministrative di breve periodo”. Il sindaco Silvetti, che dovrebbe venire dimesso dall’Ospedale in queste ore, con un post su facebook ringrazia quanti gli hanno rivolto messaggi di vicinanza e di apprensione e promette che un ritorno veloce al lavoro entro qualche giorno.