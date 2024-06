Nove consiglieri comunali di Sant’Elpidio a Mare (Fermo) questa mattina si sono presentati dal notaio per firmare le loro dimissioni facendo così cadere l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessio Pignotti.

La giunta guidata dall’ormai ex primo cittadino, a due anni dall’elezione, da mesi era in preda a turbolenze, continui attacchi da parte della minoranza.

Il punto di non ritorno, molto probabilmente, è arrivato il 14 maggio scorso quando il sindaco ha deciso di procedere con un rimpasto di giunta.

Pignotti aveva chiamato in amministrazione Matteo Verdecchia, Claudia Bracalente, Norberto Clementi e Paola Grottesi, confermando Roberto Greci.



Una scelta, quella legata ai nuovi assessori, che aveva provocato non pochi mal di pancia anche all’interno di una parte della maggioranza. Ma era difficile prevedere che lo strappo fosse così drastico. Dal notaio, per presentare le loro dimissioni, si sono presentati in blocco i consiglieri di opposizione e tre della maggioranza.





Ora, come previsto dalla legge, il Comune verrà affidato a un commissario prefettizio che gestirà l’ordinaria amministrazione fino alla prima data elettorale utile, quando i cittadini di Sant’Elpidio a Mare saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo consiglio comunale e il nuovo sindaco.