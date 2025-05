Con l'approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione può partire la procedura per l'avvio della gara di progettazione per il nuovo ospedale di San Benedetto del Tronto. Sarà una struttura moderna e innovativa che sorgerà nell'area di Ragnola, di circa 50 mila mq, pensata per rispondere in modo efficiente alle esigenze sanitarie attuali e future della comunità