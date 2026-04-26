ANCONA – Sono 27 i comuni delle Marche al voto per la tornata delle amministrative in programma il 24 e il 25 maggio con eventuale nuova chiamata alle urne per i ballottaggi il 7 e 8 giugno per i municipi sopra i 15mila abitanti, ovvero i due capoluoghi provinciali Macerata e Fermo ma anche Senigallia e San Benedetto del Tronto. Con la chiusura delle liste nel giorno della Liberazione, il quadro è ormai definito. Ora si entra nel vivo della campagna elettorale.

Partendo da nord, nella città della spiaggia di velluto sarà sfida a 3. Tenta il secondo mandato il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, candidato del centro destra. A sfidarlo l’esponente Pd con la coalizione di centro sinistra Dario Romano. Poi la sorpresa del terzo candidato Marco Binci con la sua lista “Rinasce Italia”.

A Macerata sfida a 5: dopo alcuni indugi c’è la seconda scesa in campo dell’attuale sindaco Parcaroli, della Lega sostenuto dal centro-destra, mentre il candidato del centrosinistra è Gianluca Tittarelli. Per il terzo polo si propone Mattia Orioli e completano il quadro i due civici Marco Sigona e Giordano Ripa.

A Fermo competizione a 4 dopo l’ingresso in giunta regionale come assessore alla sanità del sindaco Paolo Calcinaro. La continuità in questo senso è rappresentata dal candidato civico Alberto Scarfini, mentre il centro destra, ma senza Forza Italia, in un particolare cortocircuito con riverberi interessanti fino a Palazzo Raffaello è rappresentato da Leonardo Tosoni. Campo largo con centro sinistra Pd, Avs e Movimento Cinque Stelle per la candidata Angelica Malvatani. E poi la sorpresa delle ultime settimane: l’ex storico sindaco Saturnino di Ruscio che si presenta con 3 liste a suo sostegno.

Dal velluto alle palme, l’altra rivierasca al voto, dopo il commissariamento, è San Benedetto del Tronto dove scende il campo l’esponente del Movimento Cinque Stelle Giorgio Fede e catalizzatore del campo largo con il centro-sinistra. Se la vedrà contro Maria Elisa d’Andrea, moglie del presidente della Samb con una civica di centro. Sul fronte centrodestra, senza esclusioni di colpi c’è la candidatura di Nicola Mozzoni, presidente degli albergatori.

Gli altri comuni al voto nelle Marche

A Loreto cerca il secondo mandato il sindaco Moreno Pieroni nella sfida contro l’ex rettore della Politecnica Sauro Longhi e l’avvocata Anna Maria Ragaini. Gli altri comuni al voto nell’Anconetano sono Maiolati Spontini e Cerreto D’Esi.

Nel Pesarese si vota a Mondolfo, Cartoceto, Isola del Piano, Piandimeleto, Sant’Angelo in Vado.

Nel Maceratese alle urne i comuni del post sisma Ussita e Muccia, ma anche Petriolo e Montecassiano.

Nel Fermano Pedaso, Montottone, Santa Vittoria in Matenano, Monteleone di Fermo, Montefortino, Montelparo, Monterubbiano e Campofilone.

Nell’Ascolano Cossignano, Appignano del Tronto e Colli del Tronto.