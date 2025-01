FANO – Paura per una famiglia, genitori e tre figli, rimasta intossicata dal monossido di carbonio a Fano in zona Gimarra.



L’allarme è scattato questa notte dopo le 24 quando uno dei figli si è reso conto di stare male e ha visto genitori e fratelli svenuti. Il giovane ha subito chiamato il 118, sul posto sanitari e vigili del fuoco.



La famiglia, di origine senegalese, dormiva con i bracieri accesi in ogni stanza, per difendersi dal freddo.



Dopo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno sfondato la porta, i cinque intossicati sono stati trasportati al pronto soccorso di Fano, da lì trasferiti nella camera iperbarica dell’ospedale di Ravenna. Sottoposti alla terapia, non sono fortunatamente in pericolo di vita.