ANCONA – Perde il controllo della propria auto e si ribalta lungo l’Asse nord-sud. È stata trasportata con un codice di media gravità al presidio regionale una 56enne rimasta coinvolta in un incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi.

La donna intorno alle 14 stava percorrendo l’Asse nord-sud in direzione Baraccola quando, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata. Tra le ipotesi, al vaglio della polizia locale – sul posto per i rilievi – una brusca sterzata effettuata per evitare l’impatto con un’altra vettura.

Dopo essere stata trattata sul posto, il personale sanitario ha provveduto al suo trasporto all’ospedale di Torrette.