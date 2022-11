ANCONA – Nella giornata in cui si ricorda il terribile della dramma della violenza contro le donne, dalla questura di Ancona arriva la segnalazione di un’ennesima aggressione ai danni di una donna. Si tratta di una cittadina ghanese di 34 anni, l’aggressore un cittadino liberiano di 46 anni. I fatti sono avvenuti ieri sera in via Cristoforo Colombo, per strada, ad Ancona. Provvidenziale l’intervento della Polizia dorica, allertata da un’amica della 34enne.

L’uomo, pretendendo che la 34enne stesse insieme a lui, aveva iniziato a palpeggiarla e, al suo rifiuto, a picchiarla, strappandole maglia e reggiseno. Solo l’arrivo della polizia ha impedito il peggio, salvando la donna dalla violenza.

Il cittadino liberiano, risultato poi essere gravato da vari precedenti, è stato tratto in arresto per i reati di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale, avendo aggredito gli agenti all’atto dell’arresto, e denunciato per la violazione del Daspo Urbano. L’uomo si trova ora presso la Casa Circondariale di Montacuto di Ancona

Nell’ultimo anno, fa sapere la questura di Ancona, sono state circa 69 le denunce per reati contro la libertà sessuale nella Provincia, mentre oltre 196 le denunce per maltrattamenti, 107 quelle per stalking.

Il Questore di Ancona, ha emesso 21 procedimenti di Ammonimento per aiutare le Donne a difendersi da uomini maltrattanti o che le perseguitavano