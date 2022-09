ANCONA – E’ il giorno delle elezioni politiche. Nelle Marche alle 12 l’affluenza è stata del 20,15%, un punto percentuale sopra quelle rilevata per le politiche del 2018. La provincia con l’affluenza più alta al momento è quella di Pesaro Urbino con il 20,9%.

Tiene l’affluenza anche nei comuni colpiti dall’alluvione del 15 settembre: a Senigallia 18,9%, in risalita rispetto al 2018. A Ostra, nonostante siano stati allestiti i seggi nelle tende alle 12 aveva votato il 20%, a Barbara il 20,5%. https://etvmarche.it/25/09/2022/pianello-in-coda-al-seggio-noi-votiamo-ma-non-dimenticateci-video/

Sono un milione e 165.398 i marchigiani chiamati al voto. Si vota fino alle 23 per l’elezione del nuovo Parlamento per la formazione del nuovo Governo. Non è previsto il voto disgiunto. Gli elettori troveranno due schede, una per la Camera e l’altra per il Senato, il cui voto, per la prima volta, è aperto anche ai 18enni.

Per conoscere insieme il nuovo parlamento e i nuovi deputati e senatori marchigiani l’appuntamento è per lunedì 26 settembre a partire dalle 6,45 con aggiornamenti, interviste e collegamenti in diretta.