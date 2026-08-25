Per salutare l’estate, per sorridere tra un calice e un tagliere, per stupirsi grazie alla magia, anche quella… di un sorriso. Caffè Teatro, 27 agosto, gran finale a Polverigi con la comicità di Carlo Sprovieri, lo show del Campione Italiano Mago Lupis, la musica di Rosa Sorice e Paolo Principi, la conduzione del giornalista di èTV Maurizio Socci.

èTV anche quest’anno è media partner del format, targato Comune di Polverigi e Associazione Inteatro, con partner Eco Demolizioni. Le immagini della serata, in collaborazione con Osimo Web, andranno prossimamente in onda sul canale 12 della nostra emittente.

Ultimi biglietti disponibili su @liveticket_it qui:

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