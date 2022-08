MONSANO – Sangue sulle strade la notte scorsa a Monsano, in via Marche, attorno a mezzanotte. A perdere la via un uomo di 53 anni di Monte San Vito. L’uomo viaggiava in moto quando c’è stato lo scontro con una vettura guidata da un giovane. Per il centauro non c’è stato nulla da fare, lievemente ferito anche il ragazzo alla guida dell’auto.