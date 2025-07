Da una parte la storia e l'esperienza di chi da zero ha costruito un'impresa, ma rischia di non riuscire a passare il testimone. Dall'altra chi, giovane, vorrebbe fare impresa, ma non ha i mezzi per potersi lanciare in questa sfida. Due facce della stessa medaglia che l'Istao vuole fare incontrare con un progetto ad hoc presentato nell'arco del workshop passaggio proprietà e gestione di impresa tra giovani e anziani a Palazzo Raffaello.