Commozione e ricordi alla camera ardente per Stefano Foresi, allestita a Palazzo del Popolo di Ancona. Una flusso continuo di persone per rendergli omaggio: "Era l'assessore della gente: per noi c'era sempre". Presenti, tra gli altri, anche il sindaco Daniele Silvetti con la Giunta, i consiglieri e le due ex fasce tricolore Valeria Mancinelli e Fiorello Gramillano. Domani alle 9, alla Chiesa dei Salesiani, l'ulitimo saluto.