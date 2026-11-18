MONTEFANO – Due operai egiziani, impiegati in ditte che lavorano in subappalto della Crucianelli Rest Edile, sono saliti per cinque ore su una gru a circa 20 metri d’altezza di un cantiere a Montefano (Macerata), lamentando il mancato pagamento di alcune mensilità di stipendi. Dopo le negoziazioni con i carabinieri e le rassicurazioni circa il pagamento degli stipendi da parte della Crucianelli alla subappaltatrice che dovrà poi saldare le spettanze, i due operai sono scesi intorno alle 13.



Negli ultimi due mesi è almeno la terza protesta dello stesso tipo messa in atto da operai dei subappalti nel Maceratese: era avvenuto anche a Tolentino. In particolare sono avvenute nei cantieri subappaltati dalla Crucianelli, il cui ex amministratore Enrico Crucianelli si trova in carcere nell’ambito dell’inchiesta sulla ricostruzione per varie accuse tra cui la violazione di norme in relazione alle norme sui subappalti, per truffa per conseguire erogazioni pubbliche, corruzione.

Gli operai sono saliti sulla gru intorno alle 9, facendo sapere attraverso loro rappresentanti del motivo della protesta. Sul posto, oltre ai carabinieri con un negoziatore e i militari della Stazione di Montefano, sono giunti anche i vigili del fuoco e rappresentanti della ditta che ha garantito il pagamento degli stipendi e che poi si rivarrà sulla subappaltatrice. Dopo le rassicurazioni sul pagamento, gli operai sono scesi dal traliccio.