Per superare sbarramenti e detriti portati dal fiume, all’indomani degli eventi alluvionali di venerdì 13 novembre, il referente territoriale dell’Amap Riccardo Medici ha usato un mezzo 4×4. Raggiunto il Vivaio Valmetauro a Sant’Angelo in Vado, che al suo interno ospita anche il Centro di Tartuficoltura delle Marche, dinanzi ai suoi occhi la devastazione della piena del fiume. Danneggiati strutture e parco mezzi. Sommersa, criticità principale, la produzione tartuficola, piante micorrizate e piante forestali. “Una cosa da non credere, da togliere il fiato”, dice.