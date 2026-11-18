ANCONA – “Lui mi chiese di non abbandonarlo, di dargli una mano. Lo stavo rimuovendo, dissi, ‘vediamo’ ma il tema era: intanto vai via e poi vedremo ma dopodiché io non ho più fatto nulla”. Lo dice il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli a proposito delle frasi da lui pronunciate il primo dicembre 2025 nei confronti del suo ex capo di Gabinetto, Fabio Pistarelli, e intercettate a livello ambientale dagli inquirenti nell’ambito dell’inchiesta sulla ricostruzione post sisma e anticipate dal Fatto Quotidiano.



Il 22 ottobre scorso l’indagine Ricostruzione della Dda è culminata nell’esecuzione di otto arresti tra cui quello di Pistarelli, finito in carcere con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione in relazione ad alcuni appalti. Al presidente Acquaroli erano arrivate informazioni che Pistarelli tenesse una condotta inappropriata in appalti pubblici, e il governatore aveva affrontato il suo ex capo di gabinetto: “Le voci Fa’… si sente si dice da anni ma non le ho mai calcolate. Ma quando la voce diventa circoscritta e qualificata non è più una voce. Non so se è reato… se non è vero li devi denunciare”. Poi discutono dell’uscita dalla Regione di Pistarelli e, secondo le frasi, sarebbe Acquaroli a suggerire un suo “supporto alla Struttura” guidata da Castelli. Su questi passaggi, il presidente precisa “per me era importante che si dimettesse, andasse via. Mi aveva chiesto anche di non far comunicazioni per non penalizzarlo e non le feci, perché ricordiamoci che non avevo elementi circa reati ma solo chiacchiera, poco più”. “Lui diceva che avrebbe denunciato. Gli dissi ‘però qui non ci puoi stare, perché io queste voci non le voglio’; “è una questione di tenuta della Regione, – disse Acquaroli a Pistarelli, quando erano passati poco più di due mesi dalla riconferma del governatore – perché sta roba qui se va sui giornali…fra due giorni è finita…ci chiedono le dimissioni”. “Oggi mi sento una responsabilità nei confronti della Presidente del Consiglio – aggiunse – …non posso cominciare un secondo mandato così”.

‘Le notizie che vengono dalle Marche tracciano un quadro sempre più inquietante. Dalle indagini emerge che l’ex capo di gabinetto del presidente della Regione, Acquaroli avrebbe creato un sistema diretto ad influenzare alcuni importanti appalti pubblici legati alla ricostruzione post sisma’.Lo afferma la segretaria dem Elly Schlein in una nota.

‘Di più. Secondo la procura, lo stesso presidente della Regione Marche sarebbe stato a conoscenza di questi fatti e ne avrebbe anche informato il commissario Castelli.

Apprendiamo poi che sempre l’ex capo di gabinetto, prima di venire colpito da provvedimenti cautelari, avrebbe chiesto al presidente della regione di attivarsi per cercare una sua collocazione professionale alternativa, all’interno della stessa struttura commissariale. Se questi fatti fossero confermati, ci troveremmo di fronte ad un quadro di responsabilità gravissime. E’ urgente fare chiarezza su queste vicende e bene ha fatto il Pd a chiedere che se ne occupi anche la commissione Antimafia. I cittadini marchigiani meritano di conoscere la verità su una vicenda, quella della ricostruzione post terremoto, che necessita della più grande trasparenza. Incredibile che se ne stia parlando così poco, ma possiamo immaginare il motivo’, conclude Schlein.

“Ora basta: le intercettazioni rivelano che Acquaroli ha mentito. Sapeva da anni, non ha denunciato e voleva sistemare Pistarelli”. Così in una nota congiunta i gruppi di minoranza del Consiglio regionale delle Marche (Pd, M5s, Avs, Progetto Marche e Lista Ricci) che chiedono le dimissioni del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

“‘È una questione di tenuta della Regione, perché sta roba qui se va sui giornali… fra due giorni è finita… questi ci chiedono le dimissioni!’. C’è questa frase, pronunciata dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli il primo dicembre 2025 nel suo ufficio davanti al suo capo di gabinetto Fabio Pistarelli, a smentire le sue ricostruzioni di queste ultime settimane. – aggiungono – Le parole del presidente dimostrano senza ombra di dubbio la sua piena consapevolezza della gravità di quanto stava accadendo e dell’operato del suo capo di gabinetto, Fabio Pistarelli, tanto da temere che se lo scandalo diventasse pubblico e portasse alle dimissioni. Ora, se è uomo di parola, Acquaroli lasci immediatamente la presidenza della Regione Marche”.

“Dall’intercettazione – conclude la minoranza – emerge chiaramente che il presidente ha mentito all’Aula e ai marchigiani. In Consiglio regionale aveva infatti parlato di un addio maturato ‘in tempi non sospetti’ e dovuto a un ‘apporto deludente’, mentre la registrazione restituisce tutt’altra realtà: Acquaroli era terrorizzato esclusivamente dalle ripercussioni mediatiche e politiche, nonostante ammettesse di conoscere i sospetti da lungo tempo. Davanti a segnalazioni ormai precise e qualificate, il presidente ha scelto di non rivolgersi alla magistratura. Stabilire se vi fosse un reato non spettava a lui e di fronte a notizie di tale gravità, il dovere istituzionale gli imponeva di rivolgersi immediatamente all’autorità giudiziaria”.