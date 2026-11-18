Sulla strada statale 77 della “Val di Chienti”, nella giornata di oggi si è svolta un’esercitazione con simulazione di emergenza all’interno della galleria “Varano” come previsto dalla normativa in materia di sicurezza delle gallerie della rete TEN Transeuropea.

L’esercitazione ha avuto lo scopo di verificare sul campo l’efficacia delle procedure operative, la catena di allertamento prevista dal Piano di Gestione delle Emergenze, il coordinamento tra le diverse forze coinvolte e i tempi di intervento in caso di evento critico.

E’ stato inoltre verificato anche il corretto funzionamento degli impianti tecnologici di sicurezza installati nel tunnel.

L’esercitazione ha visto la simulazione su scala reale di un incidente stradale con principio d’incendio all’interno della galleria, con conseguente attivazione delle procedure di allarme, delle comunicazioni operative e delle attività di soccorso.

All’esercitazione hanno preso parte il personale della Struttura Territoriale Marche di Anas, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Servizio di Emergenza Territoriale 118 e la Polizia Stradale.

La galleria Varano costituisce una delle principali infrastrutture della SS77 “Val di Chienti” ed è dotata di avanzati sistemi di monitoraggio e sicurezza, costantemente presidiati e gestiti attraverso la Sala Operativa Anas.

Lo svolgimento di tali esercitazioni rappresenta un momento fondamentale di confronto e addestramento, finalizzato al continuo miglioramento della capacità di risposta del sistema di gestione delle emergenze.

L’esercitazione costituisce inoltre un’opportunità per osservare il comportamento e l’interazione di alcune tecnologie innovative recentemente introdotte a supporto della gestione dell’infrastruttura, contribuendo alla raccolta di informazioni utili per il continuo miglioramento degli standard di sicurezza.