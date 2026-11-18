Le intercettazioni pubblicate dal Fatto Quotidiano tra il presidente Francesco Acquaroli e il suo allora capo di gabinetto Fabio Pistarelli, ora in carcere per l’inchiesta della dda sulla ricostruzione post sisma, fanno tremare di nuovo i vertici della regione Marche.

Nell’articolo pubblicato viene riportata una conversazione intercettata dagli inquirenti il primo dicembre 2025. Al presidente erano arrivate informazioni che Pistarelli tenesse una condotta inappropriata in appalti pubblici, e il governatore aveva affrontato il suo ex capo di gabinetto: “Le voci Fa’… – dice Acquaroli – si sente si dice da anni ma non le ho mai calcolate. Ma quando la voce diventa circoscritta e qualificata non è più una voce. Non so se è reato… se non è vero li devi denunciare”. I due poi discutono dell’uscita dalla Regione di Pistarelli e, secondo le frasi intercettate, sarebbe Acquaroli a suggerire un suo “supporto alla Struttura” guidata dal commissario alla ricostruzione post sisma Guido Castelli. Intervistato su questi passaggi, il presidente precisa “per me era importante che si dimettesse, andasse via. Mi aveva chiesto anche di non far comunicazioni per non penalizzarlo e non le feci, perché ricordiamoci che non avevo elementi circa reati ma solo chiacchiera, poco più. però questo atteggiamento era incompatibile con il ruolo che ricopriva, io queste voci non le voglio”. ”. nelle intercettazioni Acquaroli esprime anche preoccupazioni sulle ripercussioni che la questione potrebbe avere per la Presidente del Consiglio Giogria Meloni e sulla tenuta del governo regionale in caso diventasse pubblica. Sulla vicenda si è espressa la segretaria del Pd Elly Schlein ‘Le notizie che vengono dalle Marche tracciano un quadro sempre più inquietante. Se questi fatti fossero confermati, ci troveremmo di fronte ad un quadro di responsabilità gravissime. E’ urgente fare chiarezza su queste vicende. e bene ha fatto il Pd a chiedere che se ne occupi anche la commissione Antimafia”

“Si è preoccupato più di tutelare la sua parte politica e il suo braccio destro, di rassicurarlo sulla sua ricollocazione futura.” Le parole scritte su facebook dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sulla vicenda, che aggiunge: “Mi metto nei panni dei cittadini che su quel territorio leggono tutto questo. Cittadini che magari hanno visto distrutta la loro casa o la propria attività. Cittadini che magari vivono da un decennio in un modulo abitativo, oppure che si sono dovuti trasferire a 70 km di distanza dal cratere. Meloni che dice? Acquaroli rimane ancora al suo posto? Continuiamo a tenere la testa sotto la sabbia? Oppure a fare finta di nulla, come fanno tv e giornali controllati dalla maggioranza? C’è qualcuno?”

“Di fronte a segnalazioni che lui stesso definiva qualificate, il suo dovere era fare chiarezza e rivolgersi alla magistratura. In quella conversazione, invece, si preoccupa dei giornali, della sua poltrona e della responsabilità che dice di sentire verso Giorgia Meloni. Alle famiglie che da dieci anni aspettano di tornare a casa, che cosa ha da dire?” il commento in una nota di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi e Sinistra.

“Le intercettazioni rivelano che Acquaroli ha mentito. Sapeva da anni, non ha denunciato e voleva sistemare Pistarelli” attaccano in una nota congiunta i gruppi di minoranza del Consiglio regionale delle Marche che chiedono le dimissioni del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.



