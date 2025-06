ASCOLI PICENO – Brutto incidente stradale, questa mattina poco prima delle 8, nella zona industriale di Ascoli Piceno. Lo scontro si è verificato in via Mutilati ed Invalidi del Lavoro e ha visto coinvolti un autocarro e un autofurgone. A seguito del violento impatto, il furgone si è ribaltato sulla carreggiata. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco della sede centrale di Ascoli, che sono giunti tempestivamente sul posto per soccorrere il conducente del furgone, rimasto intrappolato all’interno del mezzo. Per estrarre l’uomo, gli operatori hanno dovuto utilizzare cesoie idrauliche per tagliare parte del tetto del veicolo. Una volta liberato, il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118. Concluse le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’intera area.