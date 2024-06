La vittoria del centro destra in tutte e tre i centri marchigiani arrivati al secondo turno, Osimo Recanati e Urbino, i risultati dei ballottaggi tengono banco in consiglio regionale. Soddisfatto il centro destra, soddisfatto il governatore Acquaroli, ma i dem non si abbattano, "stiamo costruendo un'laternativa in vista delle regionali", spiega la sgretaria del PD Marche Chantal Bomprezzi