Scende nelle Marche il numero di persone ricoverate per Covid-19: nell’ultima giornata si sono attestate a 107 (-4) di cui 3 in Terapia intensiva (-1), 16 in Semintensiva (-2) e 88 in reparti non intensivi (-1).

Un quadro molto diverso da un anno fa: il 25 maggio del 2021 i degenti erano 187 di cui 36 in Intensiva e 61 in Semintensiva.

n un giorno, fa sapere la Regione, rilevati 573 casi di positività e l’incidenza è scesa a 318,82 (340,49 il giorno prima); due i deceduti (una 93enne di Civitanova Marche nel Maceratese e una 94enne di Ponzano di Fermo, entrambi con patologie pregresse) che fanno salire il totale regionale a 3.905.

Nell’ultima giornata sono state dimesse dagli ospedali 14 persone; gli ospiti di strutture territoriali sono 44 e 13 quelle in osservazione nei pronto soccorso. Il totale dei positivi scende a 4.005 (-93) e gli isolamenti domiciliari a 8.940 (-417) mentre i guariti/dimessi sono 462.820 (+417). I tamponi esaminati in 24ore sono in totale 2.988 di cui 2.418 nel percorso diagnostico (223,7% di positivi) e 570 nel percorso guariti. A livello provinciale il numero più alto di casi ancora ad Ancona (171); seguono Macerata (114), Ascoli Piceno e Pesaro Urbino (entrambe 89), Fermo (78) e 32 positivi provenienti da fuori regione.