Si è chiuso oggi alle 12 il termine per la presentazione delle liste in vista delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Dunque, anche se manca l’ufficialità che arriverà solo al termine dei controlli tecnici e legali da parte della Commissione elettorale, i giochi oramai sono fatti.



Cinque i candidati alla carica di sindaco nel Comune di Macerata. L’attuale sindaco Sandro Parcaroli del centrodestra tenta il bis contro Gianluca Tittarelli del centrosinistra, Mattia Orioli del Terzo Polo e i civici Giordano Ripa e Marco Sigona.

A Fermo dopo l’annunciato ritiro già nella giornata di ieri da parte dello youtuber Diprè, la sfida sarà a quattro: Alberto Scarfini per i civici che guidano l’attuale amministrazione dovrà vedersela con Angelica Malvatani per il centrosinistra, Leonardo Tosoni per il centrodestra e il civico Saturnino Di Ruscio.

Sfida a tre invece a San Benedetto del Tronto. A contendersi la poltrona di primo cittadino Nicola Mozzoni per il centrodestra, Giorgio Fede per il centrosinistra e la civica Maria Elisa D’Andrea. Assente invece Giuseppe Barboni che, dopo aver annunciato la candidatura nelle scorse settimane, ha rinunciato proprio all’ultimo istante.

E all’ultimo si è invece aggiunto un terzo candidato a Senigallia. Oltre al sindaco uscente Massimo Olivetti della coalizione di centrodestra e a Dario Romano del centrosinistra nella sfida si è inserito nelle ultime ore il civico Paolo Binci.



Oltre ai quattro citati comuni, ricordiamo che si vota anche a Loreto, Maiolati Spontini, Cerreto d’Esi (per la provincia di Ancona),Colli del Tronto,Appignano del Tronto e Cossignano (per quella di Ascoli), a Pedaso, Campofilone, Monterubbiano, Santa Vittoria in Matenano, Montefortino, Montottone, Montelparo e Monteleone di Fermo (per la provincia fermana), Montecassiano, Petriolo, Muccia e Ussita (per la provincia di Macerata) e infine (per la provincia di Pesaro Urbino ) a Sant’Angelo in Vado, Piandimeleto e Isola del Piano.