SERRA DE’ CONTI – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 10.45 circa in via Leone Amici a Serra de Conti (AN) a causa di un incendio che si e sviluppato all’interno di un appartamento, in quel momento disabitato.

La squadra di Arcevia intervenuta con un’autobotte ha prontamente spento le fiamme, evitando cosi il propagarsi dell’incendio all’appartamento adiacente, e successivamente ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento.

Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche i Carabinieri di zona.