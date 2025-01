SANT’ELPIDIO A MARE – Attorno alle 8 di questa mattina tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente lungo la strada Faleriense, in zona Cretarola di Sant’Elpidio a Mare. Due uomini sono rimasti feriti, uno più grave è stato trasportato in eliambulanza, in codice rosso, all’ospedale regionale di Torrette, l’altro in codice giallo al ‘Murri’ di Fermo. Illesa la donna al volante della terza vettura coinvolta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare e la Polizia Locale per i rilievi previsti dalla legge. La dinamica è ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine.

La strada è rimasta chiusa per circa due ore per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della zona.