ANCONA – “Ecco la mia versione della Cometa di Neanderthal”. Una foto virale sta facendo il giro dei social, autore Andrea Amici. “Devo dire che contrariamente alle previsioni – racconta -, la Cometa è molto debole ed assolutamente non visibile ad occhio nudo… diciamo che mi ha dato più soddisfazione trovarla che fotografarla”.

Sicuramente il fatto di essere in pieno centro con il massimo inquinamento luminoso non mi ha aiutato, ma dato che ancora questi giorni verso le 21 è bassa nel cielo, ho cercato di inserirla in un contesto paesaggistico, ovviamente con la mia amata Ancona. La foto è il frutto di 3 singoli scatti (effettuati con teleobiettivo a 200mm) affiancati in modo orizzontale per creare il classico effetto panorama in verticale.

Per elaborare la cometa invece ho effettuato circa 240 scatti di 10 secondi l’uno, catturando 40 minuti di segnale circa. Per elaborarla ho usato 2 software, con allineamento manuale di ogni singola posa. Facendo ciò ho esaltato il classico colore verde smeraldo e le scie di gas (anche se poco visibili). Fortunatamente (o sfortunatamente visto il meteo questi giorni) mentre fotografavo la parte media del cielo per effettuare la fusione, sono riuscito ad immortalare un bellissimo fulmine che dal vivo è stato particolarmente lento ed ha illuminato tutto il mare dietro al Duomo.