PORTO SAN GIORGIO – Ancora truffe online, portate alla luce dai carabinieri, sempre con lo stesso meccanismo, il messaggino con falso mittente. Vittime in entrambi i casi due donne di Porto San Giorgio.



Nel primo episodio una donna ucraina di 43 anni, residente nel Napoletano, aveva inviato all’utenza telefonica in uso alla vittima, un falso Sms con mittente “Poste-Info”, con cui comunicava la presenza di operazioni fraudolente. Al telefono l’ucraina si era poi qualificata come operatrice di Poste Italiane e aveva chiesto di alla malcapitata vittima di seguire alcune operazioni per ricevere in accredito la somma asseritamente defraudata: invece le ha fatto spostare la somma di mille euro dal suo conto rendendosi subito dopo irreperibile.



Nel secondo caso una donna napoletana di 29 anni si era finta al telefono un operatore della Banca Bper riuscendo a derubare la vittima di ben 1.700euro.

Le raccomandazioni da parte dei Carabinieri sono sempre le stesse per non cadere in simili truffe: prima di effettuare operazioni finanziarie contattare sempre i call center di riferimento pubblicati sui siti istituzionali per ricevere riscontri, informando poi le Forze dell’ordine in caso di tentativi di truffa, avendo cura di conservare i messaggi ricevuti e i numeri telefonici dei sedicenti operatori.