ANCONA – Sono 60, fanno sapere i Vigili del fuoco, gli interventi effettuati sul territorio regionale a causa del maltempo del fine settimana. Le operazioni hanno riguardato automobilisti in difficoltà a causa della neve e della pioggia, il recupero di veicoli bloccati, la rimozione di rami pericolanti dalle strade, sottopassi allagati e le infiltrazioni d’acqua in edifici.

I problemi maggiori nella giornata di ieri nell’entroterra pesarese, Sulla SP2, nel tratto compreso tra Monte Cerignone e Macerata Feltria, la strada è stata chiusa al traffico nella serata di ieri a causa delle condizioni critiche della vegetazione, con numerose piante pericolanti lungo la sede stradale, durante la giornata di oggi i Vigili del fuoco hanno proseguito le operazioni di messa in sicurezza, rimuovendo rami e alberi danneggiati per ripristinare le condizioni di transitabilità della strada