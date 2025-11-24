SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I carabinieri della stazione di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) hanno denunciato a piede libero il giovane sambenedettese che nel pomeriggio di ieri avrebbe aggredito a Porto d’Ascoli due fratelli di Martinsicuro (Teramo), uno di 12 e l’altro di 15 anni, quest’ultimo calciatore dell’Under 15 dell’Ascoli calcio: il movente, ingiustificabile in ogni caso, è legato al fatto che il 15enne indossava indumenti recanti stemmi della società bianconera, in un contesto di forte rivalità fra le tifoserie di Ascoli e Sambenedettese.

Il giovane denunciato è un 21enne di nazionalità italiana, residente a San Benedetto, al quale i militari dell’Arma imputano al momento l’accusa di lesioni aggravate dai futili motivi; è imminente la comunicazione del fatto alla Questura di Ascoli Piceno con la proposta di emissione di un Daspo, il divieto di assistere a manifestazioni sportive, per un periodo di tempo che stabilirà il questore.



Dopo essere stati colpiti, i due fratelli sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto (dove sono stati accompagnati dai familiari) e dimessi con una prognosi superiore ai 20 giorni: il 15enne calciatore per le conseguenze ad un ginocchio, già precedentemente infortunato, tanto da non poter giocare con la sua squadra; il fratello 12enne per la lesione di una costola. Entrambi dovranno sottoporsi ad ulteriori accertamenti.