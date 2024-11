Un fine settimana nero per chi viaggia in treno. I disagi sono iniziati ieri con un guasto alla linea verso Roma e sono proseguiti oggi con lo sciopero nazionale indetto dal sindacato Usb, scattato ieri sera alle 21 e che proseguirà fino alla stessa

Rabbia e tensione ieri per un treno Freccia Argento, partito da Falconara alle 7.50, con a bordo un centinaio di marchigiani è rimasto bloccato per ore alla stazione di Foligno per un guasto alla linea Roma-Ancona a Campello del Clitunno.



Oggi altra giornata di passione per chi si muoverà sulle rotaie. Trenitalia ha comunicato che: “i viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso, a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa è possibile riprogrammare il viaggio”.