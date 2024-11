Un fiume di persone alla Gola del Furlo per chiedere di non spegnere l’attenzione sul caso di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna scomparso da oltre un mese, dopo aver parcheggiato la sua vettura a ridosso della centrale idroelettrica del Furlo.



In testa al corteo, la mamma, Federica Pambianchi, il compagno, Francesco Giannotti, e poi il padre del ragazzo, Tommaso Branchini. Insieme a loro il legale della famiglia, Elena Fabbri, dietro tanti amici e conoscenti ma anche semplici cittadini della zona e non solo, centinaia le persone presenti

La temperatura polare non ha scoraggiato i tanti partecipanti, che si sono radunati al parco de La Golena, per poi dirigersi alla diga del Furlo, percorrendo i circa tre chilometri con la sola luce delle torce elettriche. L’arrivo di fronte alla piazzola di sosta dove Riccardo ha fatto perdere le proprie tracce è stato il momento più toccante. I familiari del ragazzo non sono riusciti a trattenere le lacrime. Alcune frasi per parlare di Riccardo e soprattutto l’invito a non dimenticarlo. “Non ci fermeremo, non ci arrenderemo di fronte alle difficoltà, non rinunceremo a cercare Riccardo”, queste le parole della mamma.

Lo ha ribadito anche l’avvocato Elena Fabbri, ricordando il lavoro della famiglia: “Stiamo attivando tutte le strategie per avviare nuove ricerche, anche con l’aiuto di tecnologie di avanguardia, ma apprezziamo la partecipazione di stasera, che dimostra quanto la gente abbia preso a cuore questa vicenda. Ci dà la forza di continuare in questa lunga battaglia”.