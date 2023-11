ANCONA – A poche ore dalla Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle Donne, che si celebra il 25 novembre, la Regione Marche “ha stanziato 400 mila euro di risorse proprie per le iniziative rivolte alla prevenzione della violenza di genere”: “vanno ad integrare – spiega l’amministrazione regionale – i 1.229.276 euro di risorse statali che ci sono state assegnate.

244.157 euro destinati alle azioni di rete finalizzate all’attuazione del piano nazionale e alla programmazione territoriale; 155.843 euro per il sostegno delle 9 case rifugio; 40mila euro finanziano il progetto sperimentale che prevede che le amministrazioni competenti abbiano soluzioni abitative per favorire l’allontanamento d’urgenza del maltrattante dalla famiglia, come previsto dal Codice rosso”.



Le Marche sono state “tra le prime a dotarsi di una legge contro la violenza di genere, la n. 32 del 2008. Purtroppo i dati evidenziano un peggioramento nelle condizioni femminili”.



Nella nostra regione ci sono cinque centri antiviolenza, uno per provincia, e 16 sportelli decentrati. Nel 2022 si sono rivolte ai Cav 705 donne, 42 in più rispetto al 2021. Ci sono inoltre otto Case Rifuglio, per un totale di 66 posti letto. Nel 2022 sono state 143 le donne accolte (di cui 137 uscite nel corso dell’anno), erano 107 nel 2021 e 85 nel 2020″. L’identikit della donna che si rivolge al Cav, sottolinea la Regione, “conferma il trend degli anni scorsi: nel 71% dei casi si tratta di donne italiane, che nel 75% dei casi hanno una età compresa tra i 30 e i 59 anni, la maggior parte è coniugata o unita civilmente (40,3%), spesso ha una occupazione stabile (36,3%), più della metà viva insieme ai figli minorenni (51,9%),il 42,4%, viveva con il marito o con il partner”.



Rispetto al tipo di violenza subita, prevale la psicologica (88,8%), segue la fisica (69,1%), le minacce (68,2%), economica (48,1%), sessuale ( 23,1%) stalking o cyberstalking (22,3%). Le modalità di richiesta di aiuto sono: parenti, amici e conoscenti (71,9%), forze dell’ordine (42,9%), contatti con avvocato/a (26,1%), servizi sociali territoriali (21,7%)”. L’autore della violenza “è principalmente il coniuge (37,3%) di nazionalità italiana (70,5%) con un’età compresa tra 40 e 59 anni (29,7%) con un’occupazione stabile (52,9%). Per la maggior parte dei casi non presenta particolari situazioni problematiche né dal punto di vista economico, né della salute”.



Nelle Marche, fa sapere la Regione, “sono state presentate 154 domande all’Inps per il Reddito di libertà (contributo economico, stabilito in un massimo di 400 euro mensili pro capite, concesso per massimo 12 mesi), e ne sono state accolte 60 (39%) per un fondo complessivo erogato di 292.800 euro (tutte le risorse a disposizione). Le persone assistite dai Consultori nel 2022 per casi di abuso e maltrattamento sono 806, nell’anno precedente erano state 744( + 9,2%). Dall’analisi degli accessi in Pronto Soccorso emerge che le donne che hanno avuto l’indicazione di almeno una diagnosi di violenza nel 2022 sono state 208, di cui 10 minorenni, con un lieve aumento dei casi rispetto al 2021”.



“Si sono inoltre rivolti al Cuav Marche- Centro per uomini autori di violenza e ai sui sportelli decentrati – 98 soggetti, di cui il 90% si sono presentati su disposizioni dei tribunali o delle forze dell’ordine mentre, il 10% in maniera spontanea o su consiglio del terapeuta, dell’avvocato o dei familiari. Il centro è stato inaugurato proprio un anno fa”. “Ci sentiamo impegnati a fare sempre di più per supportare le donne vittime di violenza, – conclude Saltamartini – cercando di capire quali sono le esigenze reali di una donna che ha subito violenze e maltrattamenti per accompagnarla in un percorso personalizzato di recupero e di ritorno alla vita vera” conclude Saltamartini”.



Nelle giornate che precedono e seguono la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne le Aziende Sanitarie marchigiane, hanno organizzato screening, convegni, sportelli di ascolto e linee telefoniche dedicate, consulenze psicologiche e distribuzione di materiale informativo per offrire un servizio utile a tutte le donne e sensibilizzarle ai diversi tipi di violenza esistenti.