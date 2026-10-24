ANCONA – Nelle Marche aveva costruito la sua quotidianità: viveva in provincia di Ancona, dove si trovano i suoi due figli, e fino a settembre lavorava a Palombina. Grey Noralba Sanmartin Villalba, 36 anni, originaria della Colombia, è stata uccisa con 15 coltellate a Cuirone, frazione di Vergiate, nel Varesotto. Il nuovo compagno, Marco Panichi, 53 anni, ha confessato il delitto dopo essersi costituito ai carabinieri di Avezzano.

I due si erano conosciuti sui social e avevano cominciato a frequentarsi tra Ancona e Avezzano, in Abruzzo, città d’origine dell’uomo. Nei giorni scorsi Grey lo aveva raggiunto in Lombardia.

La mattina del delitto, le urla provenienti dall’appartamento hanno richiamato l’attenzione di una vicina. Poi è calato il silenzio. Secondo quanto ricostruito, dopo aver ucciso la donna al termine di una lite, Panichi si sarebbe allontanato a bordo di un furgone, raggiungendo i familiari in Abruzzo. Sarebbe stato il padre a convincerlo a presentarsi alle forze dell’ordine.

La sua versione è ora al vaglio degli inquirenti. Restano da chiarire anche le circostanze in cui il 53enne ha riportato diverse ferite, una delle quali profonda al braccio sinistro, medicate una volta arrivato ad Avezzano. L’uomo sostiene di essersele procurate durante la lite: un racconto che dovrà essere verificato dagli investigatori.

La salma di Grey si trova a Pavia per l’autopsia, mentre lunedì è prevista l’udienza di convalida del fermo di Panichi.