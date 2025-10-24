Presentata presso l'Aula Magna del Dipartimento di Agraria dell' Univpm Università Politecnica delle Marche la 74esima edizione della Rassegna Internazionale d'arte Premio G. B. Salvi. "Mondi Salvi" è il titolo scelto per la mostra che dal 247 ottobre al 3 marzo 2026 sarà ospitata al Palazzo degli Scalzi di Sassoferrato. Un percorso articolato in 4 sale che rivelerà il rapporto intimo esistente tra la tradizione, rappresentata dalle opere di Bruno d'Arcevia, storico artista del territorio, e la contemporaneità di Giorgio Tentolini, esponente del panorama artistico attuale, attraverso il filo conduttore del mito.